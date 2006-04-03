Круглий стіл ”Екологія промислових міст України: проблеми та шляхи вирішення”

Центр екологічних досліджень та аудиту ТОВ «Укрбурвибух» та Консалтингова компанія “Інтер-Бізнес” 6 квітня 2006 р. з 11 до 13 години в рамках IX Міжнародної Виставки-ярмарку “Екологія – 2006” проводять засідання Круглого столу на тему "Екологія промислових міст України: проблеми та шляхи віришення".

Відбудеться також Презентація Громадської організації – Екологічної Асоціації «ЕКОКРИВБАС».

Місце проведення: м. Київ, вул. Академіка Глушкова,1, ВДНГ, павільйон № 23 (Наука).

До участі у засіданні Круглого столу запрошуються представники відповідних міністерств та відомств України, науково-дослідні та освітні організації, громадські організації екологічного спрямування та керівники промислових підприємств України. Запрошено також представників ЗМІ.

Інформаційна підтримка: Інтернет-проект ProEco, Незалежна агенція екологічної інформації.

Програмою Круглого столу передбачено обговорення наступних питань:

- Продовження проведення еколого-економічного експерименту у найбільш техногенно-навантажених містах України — запорука їх виходу із екологічної кризи

Доповідач – Віце-Президент української Асоціації підприємств Чорної металургії , Доктор технічних наук, Професор С. Г. Грищенко

- Запровадження екологічного аудиту як механізму поліпшення екологічного стану природного середовища в промислових містах

Доповідач – екологічний аудитор О. Скакальський

-Новітні технології в області охорони навколишнього природного середовища при здійсненні масових вибухів в кар`єрах гірничо-видобувних підприємств

Доповідач – екологічний аудитор М. Малаховський

- Проведення геологічного аудиту, як ефективний чинник незалежної експертизи геологорозвідувальних та гірничих проектів — складова частина вирішення екологічних проблем гірничо-видобувної промисловості

Доповідач – Начальник відділу геологічного аудиту О. Чорний

- Презентація Асоціації «ЕкоКривбас»

Доповідь на тему: «Створення екологічної асоціації «ЕкоКривбас» - один із шляхів отримання реальної і комплексної картини екологічного стану довкілля в м. Кривий Ріг

Доповідач – керівник Центру екологічних досліджень та аудиту Й. Маяков

По закінченні - підсумкова прес-конференція для ЗМІ за участю учасників Круглого столу, експертів галузі та Засновників асоціації.

За детальнішою інформацією звертатися по тел. 494-24-88, (067) 209-39-81, Валентина Шевченко