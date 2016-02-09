Росія 18 лютого планує відправити на Донбас черговий "гумконвой"

Про це заявив заступник глави міністерства Володимир Артамонов, повідомляє ТАСС.

"Як очікується, чергова колона з гуманітарною допомогою для жителів Донбасу вирушить 18 лютого. Її формування розпочнеться з 10 лютого", - сказав Артамонов.

Читайте такожБільше не потрібна: ватажок "ЛНР" відмовився від російської "гуманітарної допомоги"

За його словами, наповнення машин автоколони буде "традиційним".

Довідка УНІАН. Росія з серпня 2014 року направляє в зону бойових дій на Донбасі так звані «гуманітарні конвої» - колони вантажівок, вміст яких не можуть оглядати українські прикордонники, митники, а також представники Міжнародного комітету Червоного Хреста.

Українські правоохоронці заявляли про одержання доказів того, що в цих вантажівках серед ящиків із продуктами харчування була зброя, боєприпаси та протитанкові гранати.

У МЗС України неодноразово вимагали від РФ припинити порушення суверенітету України під приводом доставки так званої «гуманітарної допомоги».

Водночас бойовики не пропускають на окуповану територію гуманітарну допомогу з України.