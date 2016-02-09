Росія 18 лютого планує відправити на Донбас черговий "гумконвой"
МНС Росії 18 лютого планує відправити на Донбас черговий, 49-й за рахунком, так званий "гуманітарний конвой".
Про це заявив заступник глави міністерства Володимир Артамонов, повідомляє ТАСС.
"Як очікується, чергова колона з гуманітарною допомогою для жителів Донбасу вирушить 18 лютого. Її формування розпочнеться з 10 лютого", - сказав Артамонов.
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За його словами, наповнення машин автоколони буде "традиційним".
Довідка УНІАН. Росія з серпня 2014 року направляє в зону бойових дій на Донбасі так звані «гуманітарні конвої» - колони вантажівок, вміст яких не можуть оглядати українські прикордонники, митники, а також представники Міжнародного комітету Червоного Хреста.
Українські правоохоронці заявляли про одержання доказів того, що в цих вантажівках серед ящиків із продуктами харчування була зброя, боєприпаси та протитанкові гранати.
У МЗС України неодноразово вимагали від РФ припинити порушення суверенітету України під приводом доставки так званої «гуманітарної допомоги».
Водночас бойовики не пропускають на окуповану територію гуманітарну допомогу з України.