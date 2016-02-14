До червня у 29 українських містах працюватимуть патрульні поліцейські – Деканоїдзе

До червня у 29 українських містах працюватимуть патрульні поліцейські.

Про це в ефірі ТСН.Тиждень заявила керівник Національної поліції України Хатія Деканоїдзе.

Крім того, вона повідомила про підсумки переатестації поліцейських у Києві та Київській області. Загалом цю процедуру пройшли понад 13 тис. осіб.

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За словами Деканоїдзе, за підсумками переатестації у Києві було звільнено 80% керівництва вищої ланки і 70% середньої ланки міліції. По області ці показники становлять 60 і 40% відповідно.

Серед усіх проатестованих, разом із рядовими, своїх посад позбулися 13% поліцейських у Києві та 19% у Київській області.

Деканоїдзе зазначила, що проблеми в українській поліції є, але вона удосконалюється, переймаючи передовий світовий досвід. Вона повідомила, що завтра, 15 лютого, у Нацполіції розпочне роботу всеукраїнський колл-центр.

Як повідомляв УНІАН, колишні співробітники міліції були тимчасово призначені на свої посади у новоствореному органі - Національній поліції. Залишитися на тій же посаді або зайняти нову вони зможуть тільки після переатестації.

У Києві та Київській області атестація поліцейських розпочалась у листопаді 2015 року і закінчилась наприкінці січня.

Також переатестація вже проходить у Хмельницькій, Миколаївській, Одеській та Волинській областях.