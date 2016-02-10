Згуладзе: Патрульна поліція вже мене дратує

Про це вона заявила в ході засідання колегії МВС та Мін'юсту, повідомляє "112 Україна".

"Флагмани, навіть такі красиві, як патрульна поліція (вона вже мене дратує трохи), будуть знищені. І коли нас хвалять за проект патрульної поліції, я не радію, я хвилююся, як і хвилюються звичайні українці. Ми не можемо мати острівці реформи. Патрульна поліція – це острівець. Якщо острівці залишаться в оточенні океану інтриг і корупції, вони потонуть", - зазначила Згуладзе.

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З нею погодилася і голова Національної поліції Хатія Деканоїдзе.

"Ека сказала, що патрульна поліція вже нас дратує, тому що, так, багато піару, хорошого багато, молоді хлопці, їм потрібна підтримка", - заявила Деканоїдзе.