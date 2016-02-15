"Ланцюгове" голодування: у Європі стартувала акція за звільнення Савченко

Як передає Радіо Свобода, ініціативу депутатів Ради Європи підхопили соціальні мережі та громадські активісти.

До акції може приєднатись будь-хто і будь-де у Європі на день, два чи символічно на кілька годин, зазначила в чеський депутат Христина Зеленкова. Головне, за її словами, показати Надії, що вона не одна, що про неї думають.

Зазначається, що акція, метою якої є також привернути увагу до долі інших політв'язнів, триватиме до кінця лютого.

У Чехії в так званому "ланцюговому" голодуванні на підтримку Савченко вже беруть участь кілька осіб. І щодня їхня кількість зростає.

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Довідка УНІАН. Савченко влітку 2014 року викрали терористи на Донбасі і перевезли до Росії. В РФ її звинуватили у причетності до загибелі російських журналістів. Однак, за даними захисту, вона не могла бути причетна до загибелі журналістів, оскільки потрапила в полон ще до їхньої смерті.

В обвинувальному висновку у кримінальній справі стосовно Савченко йдеться про замах на вбивство і вбивство, а також незаконний перетин кордону.

17 грудня 2015 року Донецький міський суд Ростовської області (РФ) подовжив термін тримання Савченко під вартою до 16 квітня 2016 року.

Після цього вона на знак протесту оголосила голодування – третє з моменту її арешту.