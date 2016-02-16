Завтра до України знову повернуться заморозки і тумани, температура впаде до 5 градусів морозу

17 лютого в результаті дії холодної повітряної маси з півночі Європи в Україні очікується похолодання. Температура повітря протягом дня знизиться на 4-12 градусів і становитиме 1-8 градусів тепла, на Закарпатті та в Криму ще буде тепло, 8-13 градусів тепла. Вночі та ввечері в північній частині знизиться до 0-4 градусів морозу, передає Opogode.ua.

В більшості областей антициклон обумовить суху погоду, суттєві опади малоймовірні.

Вночі та вранці можуть виникати тумани.

У західній частині опадів не очікується. Температура повітря вночі від 4 градусів тепла до 1 морозу, вдень 1-7 градусів тепла, на Закарпатті до 7-12 тепла.

У північних областях опадів не передбачається. Температура повітря вночі від 3 тепла до 4 морозу, вдень 1-6 градусів тепла.

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У центральній частині буде панувати суха погода. Температура повітря вночі 0-5 тепла, вдень 3-8 градусів тепла.

У східних областях - без істотних опадів. Температура повітря вночі 0-4 тепла, вдень 3-8 градусів тепла.

У південній частині опади малоймовірні. Температура повітря вночі 2-7 тепла, вдень 4-9, у Криму до 13 градусів тепла.

У Києві 17 лютого буде переважати суха погода. Температура повітря вночі близько нуля, вдень 2-4 градуси тепла.

Вітер в Україні північно-західний, 5-12, на заході місцями 15-20 м/с.