Аварія у Житомирській області: 1 загиблий, 6 поранених

Поблизу с. Красносілка Чуднівського району Житомирської області на 62 км автодороги "Житомир-Чернівці" водій легкового автомобіля "Опель-Астра" не впорався з керуванням виїхав на смугу зустрічного руху та допустив зіткнення з легковим автомобілем "Шевроле-Такума".

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинула 1 особа та 6 осіб з травмами різних ступенів важкості госпіталізовано до центральної районної лікарні.

На місці події працювала оперативна група Головного управління МНС у Житомирській області.

Всього за добу на території країни зареєстровано 159 дорожньо-транспортних пригод, в яких загинуло 21 особа та 224 - травмовано.