Росія квапить Туркменію з побудовою Прикаспійського газопроводу

Президент Туркменістану Гурбангули Бердимухамедов і голова ВАТ "Газпром" Олексій Міллер обговорили питання поточної співпраці в газовій сфері, а також прискорення будівництва Прикаспійського газогону.

Як зазначено в повідомленні прес-служби уряду Туркменії, Г.Бердимухамедов і О.Міллер "висловили обопільну зацікавленість в оптимальному прискоренні початку прокладки нової газової магістралі (Прикаспійського газогону), яка, забезпечивши країнам-партнерам - найбільшим експортерам енергоносіїв - ширший доступ на європейський ринок, додасть потужний імпульс розвитку нафтогазової інфраструктури Каспійського регіону".

Повідомляється, що під час зустрічі російська сторона підтвердила готовність збільшувати закупівлю туркменського природного газу. Були також обговорені можливості взаємодії з ряду інших перспективних напрямів, зокрема у галузі газопереробки. Крім того, сторони обговорили питання модернізації діючої міждержавної газотранспортної системи.

Міжурядову угоду за проектом будівництва Прикаспійського газопроводу підписали 20 грудня 2007 р. Росія, Казахстан і Туркменістан. Очікуваний об`єм транспортування газу через Прикаспійський газогін становитиме до 10 млрд куб. м за рік з Туркменістану і до 10 млрд куб. м в рік з Казахстану.

Угода про співпрацю в газовій галузі на 25 років була підписана Росією і Туркменістаном 10 квітня 2003 р. В її рамках ТОВ "Газпромекспорт" (100-процентне дочірнє товариство ВАТ "Газпром") і ГТК "Туркменнефтегаз" уклали довгостроковий контракт купівлі-продажу туркменського природного газу на весь період дії угоди. Постачання туркменського газу здійснюються через систему транзитних газогонів Середня Азія - Центр, які проходять через територію Узбекистану, Казахстану і Росії.

Газпром забезпечує транзит туркменського газу територією Росії в Україну. Крім того, в рамках середньострокових контрактів Газпром виконує функції оператора транзиту туркменського газу територіями Узбекистану і Казахстану.

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