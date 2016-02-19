Президент підписав закон про посилення соцзахисту дітей та підтримки сімей з дітьми

Зазначається, що документ спрямований на удосконалення системи забезпечення прав дітей в Україні шляхом удосконалення механізмів та процедур прийняття рішень щодо захисту дитини за місцем її проживання, підтримки сімей з дітьми, які потрапили в складні життєві обставини, постраждали внаслідок воєнний дій чи збройних конфліктів.

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Законом вносяться зміни до 9 чинних законів України, спрямовані на приведення чинного законодавства у відповідність до Конвенції ООН про права дитини.

Зокрема, він дає визначення таким поняттям як «забезпечення найкращих інтересів дитини», «діти, які перебувають у складних життєвих обставинах», «діти, які постраждали внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів». Норми закону забороняють участь дітей у воєнних діях і збройних конфліктах, в тому числі вербування, фінансування, матеріальне забезпечення, навчання з метою використання у збройних конфліктах інших держав або насильницьких діях, спрямованих на повалення державної влади чи порушення територіальної цілісності, а також використання у військових конфліктах чи діях, залучення та/або втягування дітей до непередбачених законами України воєнізованих чи збройних формувань, пропаганді війни.

Крім того, визначено обов'язок держави щодо відселення дітей, які опинилися чи можуть опинитися у зоні воєнних дій чи збройних конфліктів, до безпечних районів.

«Якщо дитина з певних причин залишилась без догляду батьків, держава має здійснювати пошук членів її сім'ї з метою возз'єднання з рідними. Також держава повинна здійснювати розшук та повернення в Україну усіх дітей, які були незаконно вивезені за її межі», - йдеться у пояснювальній записці.

Крім того, удосконалюється процедура реєстрації дітей, які є внутрішньо переміщеними особами. Зокрема, діти віком старше 14 років матимуть можливість самостійно зареєструватись в органах соціального захисту. Також чітко визначена процедура реєстрації дітей віком до 14 років, які переїхали з тимчасово окупованих територій без супроводу батьків.

Законом вносяться зміни і до Сімейного кодексу щодо розвитку нової форми сімейного виховання дітей - це «сімейний патронат», що дозволить уникнути негативного для дитини досвіду інтернатного виховання за забезпечить її тимчасове проживання в умовах, максимально наближених до сімейних.