Мінсоцполітики зареєструвало понад 1,68 мільйона переселенців

Як наголошується в повідомленні, за даними структурних підрозділів соціального захисту населення обласних та Київської міської державних адміністрацій, на обліку перебувають 1 332 405 сімей з Донбасу та Криму. Більш як 695 тисяч сімей переселенців звернулися за державною грошовою допомогою, понад 652 тисяч сімей отримали її. Загальна сума перерахованих переселенцям коштів з початку 2016 року становить 240,58 тис. грн.

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Як повідомляв УНІАН, за інформацією Міністерства соціальної політики, в Україні станом на 28 грудня на обліку перебувало 1 мільйон 673 тисячі 135 внутрішніх переселенців з Донбасу та Криму.