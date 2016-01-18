Мінсоцполітики зареєструвало понад 1,68 мільйона переселенців
14:53, 18 січня 2016Суспільство
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Станом на 18 січня на обліку перебувають 1 мільйон 684 тисячі 815 внутрішніх переселенців з Донбасу та Криму, повідомляє прес-служба Міністерства соціальної політики України.
Більш як 695 тисяч сімей звернулися за грошовою допомогою. Ілюстрація / УНІАН
Як наголошується в повідомленні, за даними структурних підрозділів соціального захисту населення обласних та Київської міської державних адміністрацій, на обліку перебувають 1 332 405 сімей з Донбасу та Криму. Більш як 695 тисяч сімей переселенців звернулися за державною грошовою допомогою, понад 652 тисяч сімей отримали її. Загальна сума перерахованих переселенцям коштів з початку 2016 року становить 240,58 тис. грн.
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Як повідомляв УНІАН, за інформацією Міністерства соціальної політики, в Україні станом на 28 грудня на обліку перебувало 1 мільйон 673 тисячі 135 внутрішніх переселенців з Донбасу та Криму.
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