У Сумах на честь Героїв Небесної Сотні перейменували відразу дві вулиці

Як повідомляє прес-служба Сумської міської ради, відповідне розпорядження підписав міський голова Олександр Лисенко.

Згідно з документом, вулиця Федька перейменована на вулицю Героїв Небесної Сотні, вулиця Куйбишева – на вулицю єдиного в Сумах Героя Небесної Сотні Олексія Братушки.

У свою чергу вулиця Крупської перейменована у вулицю загиблого в зоні проведення антитерористичної операції Андрія Реути.

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«Сумчани схиляють голови перед пам'яттю Героїв, які віддали своє життя за честь і гідність нашого народу і всієї країни, за її територіальну цілісність і єдність», - підкреслив Лисенко.

Згідно з розпорядженням, відповідним службам рекомендовано здійснити внесення змін до державної реєстрації місця проживання на перейменованих вулицях, а всім підприємствам, установам і організаціям – керуватися ними у своїй діяльності.

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