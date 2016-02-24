Сенцов і Кольченко етаповані до Челябінська - адвокат

Про це заявила один з адвокатів Світлана Сидоркіна, повідомляє ТАСС.

"Сенцов і Кольченко етаповані до Челябінська. За моєю інформацією, один з них знаходиться в СІЗО №3, а другий ще перебуває на етапі", - сказала Сидоркіна.

Інформацію про етапування Сенцова і Кольченко в прес-службі ДУФСВП РФ по Челябінській області не коментують.

Читайте такожУ Литві назвали етапування Сенцова та Кольченка до Сибіру "найкращими" практиками ГУЛАГу

"Згідно з чинним законодавством ми не маємо права розголошувати інформацію про засуджених, які перебувають на етапі", - сказали в прес-службі відомства.

Як повідомляв УНІАН, українського режисера Сенцова і активіста Кольченко затримали співробітники ФСБ в окупованому Росією Криму навесні 2014 року. Їх етапували в Росію, де судили за сфабрикованим звинуваченням в організації терактів і підпалів офісів партій на півострові. Обидва провину не визнали.

25 серпня цього року суд у Ростові-на-Дону виніс вирок Сенцову і Кольченко, засудивши їх до 20 і 10 років ув'язнення в колонії суворого режиму відповідно.

Верховний суд Росії залишив без зміни рішення суду першої інстанції щодо українських громадян - режисера Олега Сенцова і активіста Олександра Кольченко.

У Росії правозахисний центр «Меморіал» назвав Сенцова і Кольченко політв'язнями.