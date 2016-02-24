Засідання Тристоронньої контактної групи в Мінську триває з участю бойовиків – прес-секретар Кучми

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила прес-секретар представника України в контактній групі Леоніда Кучми Дарка Оліфер.

«В Мінську йде робота. Засідання Тристоронньої контактної групи триває із запрошенням представників окремих районів Донецької та Луганської областей», - написала вона.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Мінську пройшла спільна сесія робочих груп з економічних, гуманітарних та без пекових питань Тристоронньої контактної групи.

Минулого разу учасники групи зустрічалися 17 лютого.