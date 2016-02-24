Засідання Тристоронньої контактної групи в Мінську триває з участю бойовиків – прес-секретар Кучми
17:01, 24 лютого 2016Суспільство
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Тристороння контактна група по врегулюванню ситуації на Донбасі продовжує засідання з участю бойовиків.
REUTERS
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила прес-секретар представника України в контактній групі Леоніда Кучми Дарка Оліфер.
«В Мінську йде робота. Засідання Тристоронньої контактної групи триває із запрошенням представників окремих районів Донецької та Луганської областей», - написала вона.
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Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Мінську пройшла спільна сесія робочих груп з економічних, гуманітарних та без пекових питань Тристоронньої контактної групи.
Минулого разу учасники групи зустрічалися 17 лютого.
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