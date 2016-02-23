В Україні главам МЗС "нормандської четвірки" вказали на пріоритетні питання для наступної зустрічі у Парижі

Про це уповноважений президента України з мирного врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях, представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі повідомила на своїй сторінці у Facebook.

"Разом зі спікером ВР В. Гройсманом і колегою Іванною Климпуш-Цинцадзе зустрілися з міністром закордонних справ Німеччини п. Штанмайером та новим очільником МЗС Франції Жан-Марком Еро", - зазначила вона.

"Мала можливість донести свою позицію, що фундаментом для реалізації політичного блоку мінських угод може бути врегулювання безпекової ситуації і вирішення гуманітарних питань, зокрема, звільнення заручників. Неприпустимо, що через рік після підписання угод в заручниках залишаються 133 українці", - зауважила Геращенко.

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"Вважаю, що гуманітарні питання, зокрема звільнення всіх заручників, в тому числі і тих, що в тюрмах РФ, допуск гуманітарних місій на окуповану територію, в тому числі МКЧХ - має стати однією з ключових тем наступної зустрічі в "нормандському форматі" в Парижі. На моє глибоке переконання, цій проблематиці, що стосується прав людини, приділяється недостатньо уваги", - наголосила депутат.

Крім того, Геращенко подякувала європейським колегам за їхню солідарну позицію в питанні санкцій проти РФ та за значну гуманітарну допомогу постраждалим від війни на Донбасі.

"Підіймали питання українсько-російського кордону і відновлення контролю над ним як пріоритетне для України. Також ознайомилися з позиціями наших європейських партнерів і щодо реформ, і щодо мінського процесу. Використовуємо кожен шанс донести правду про ситуацію на Донбасі нашим європейським партнерам", - резюмувала політик.