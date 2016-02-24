У Хмельницьку невідомі розтрощили вінки біля меморіалу пам'яті Небесної Сотні та загиблих воїнів АТО (фото)

Про це повідомляє Сектор комунікації ГУ Національної поліції в Хмельницькій області.

"Сьогодні, 24 лютого, близько 07.10 години на лінію "102" надійшло повідомлення від прибиральниці комунального підприємства про те, що біля меморіалу пам’яті Героїв Небесної Сотні та загиблих воїнів АТО невідомі потрощили вінки та букети з квітами", - йдеться у повідомленні.

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Як зазначається, квіти та корзини, які в суботу принесли хмельничани на знак вшанування пам’яті Героїв Небесної Сотні та загиблих воїнів АТО, були понівечені та розкидані по прилеглих газонах.

За даними поліції, наразі відомості про подію внесено до журналу єдиного обліку. Правоохоронці працюють над відео з камер спостереження, що виходять на меморіал. Також працівники поліції просять громадян, які, можливо, були свідками події, надати інформацію до Хмельницького відділу поліції.

Крім того, варто зазначити, що жодної матеріальної шкоди пам’ятнику не завдано.