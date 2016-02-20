В Одесі на відкритті пам'ятного знаку Небесній Сотні сталася сутичка (фото, відео)

Як передає кореспондент УНІАН, на проспекті Шевченка, перед адмінбудинком Одеської обласної ради, де встановлено знак, зібралися сотні людей. Серед них – представники Одеської обласної організації ВО «Батьківщина», яка стала офіційним ініціатором встановлення знаку, «Правого сектора», ВО «Свобода», БПП, патріотичних громадських організацій, серед яких – «Самооборона Одеси Майдану», Автомайдан, цивільного корпусу полку «Азов» та інші, звичайні городяни. У церемонії також взяли участь голова Одеської обласної ради Анатолій Урбанський, представники керівництва обласної адміністрації, мерії, депутатських корпусів місцевих рад, духовенства.

Люди прийшли з партійними прапорами, прапорами України, квітами, які потім поклали до пам'ятного знаку.

Під час церемонії між учасниками заходу стався конфлікт, що ледь не переріс у серйозну бійку. Члени українських націоналістичних організацій висловили невдоволення тим, що Урбанський виголосив урочисту промову російською мовою. Напруження досягло апогею, коли також російською мовою почав говорити голова Одеської міської організації ВО «Батьківщина» Григорій Гріншпун.

Кілька націоналістів швидко попрямували до мікрофону, біля якого стояв Гріншпун, щоб перешкодити його виступу. Інші активісти почали відтягувати їх у бік, почалася штовханина.

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Інші учасники акції російською та українською мовами закликали конфліктуючих «припинити ганьбити пам'ять Героїв Небесної Сотні», оскільки «не за мовне питання вони загинули», а «гідність людини не залежить від того, якою мовою вона говорить».

Конфлікт вдалося припинити завдяки втручанню, в тому числі, священика Української православної церкви Київського патріархату отця Марка і представника «Самооборони Одеси Майдану» Віталія Кожухаря. Коли присутні заспокоїлися, урочиста церемонія продовжилася.

«Ми схиляємо голови перед мужністю та стійкістю патріотів Революції Гідності і на знак вшанування відкриваємо пам'ятний знак на місці майбутнього пам'ятника Героям Небесної Сотні. Нас всіх об'єднує одна мета – зробити Україну процвітаючою, вільною й по-справжньому європейською країною», — зазначив голова обласної «Батьківщини» Олег Радковський.

Пам'ятний знак встановлено навпроти центрального входу до обласної ради. Він являє собою кам'яну плиту кубічної форми з металевою табличкою. На останній напис: «На цьому місці буде встановлено пам'ятник Героям Небесної Сотні, Одеса», також значиться дата закладення знаку.

Як повідомляв УНІАН, 19 лютого Одеська обласна рада узгодила розміщення пам'ятника Героям Небесної Сотні перед будівлею ОДА, де також знаходиться обласна рада, - на проспекті Шевченка