До 145-річчя із дня народження Лесі Українки Google створив новий дудл
Він присвячений її драмі "Лісова пісня".
25 лютого 145 років тому народилася культова українська письменниця, перекладач і культурна діячка Лариса Косач, відома як Леся Українка. Багато її творів визнані шедеврами світової літератури, а в українську вони принесли нові мотиви і мандрівні сюжети з інших культур.
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Найвизначнішими творами Лесі Українки вважають драми "Камінний господар" та "Лісова Пісня".
Драма-феєрія "Лісова пісня", у якій конфлікт високих ідеалів з буденністю і віру в циклічність життя вкладено у близьку українцям міфологічну канву, стала основою для нового дудла від Google. Зворушливий малюнок зображає першу сцену "Лісової пісні", де головна героїня, Мавка, виходить з лісу до Лукаша.
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