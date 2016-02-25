До 145-річчя із дня народження Лесі Українки Google створив новий дудл

25 лютого 145 років тому народилася культова українська письменниця, перекладач і культурна діячка Лариса Косач, відома як Леся Українка. Багато її творів визнані шедеврами світової літератури, а в українську вони принесли нові мотиви і мандрівні сюжети з інших культур.

Читайте такожЖурі Каннського кінофестивалю очолив режисер "Божевільного Макса"

Найвизначнішими творами Лесі Українки вважають драми "Камінний господар" та "Лісова Пісня".

Драма-феєрія "Лісова пісня", у якій конфлікт високих ідеалів з буденністю і віру в циклічність життя вкладено у близьку українцям міфологічну канву, стала основою для нового дудла від Google. Зворушливий малюнок зображає першу сцену "Лісової пісні", де головна героїня, Мавка, виходить з лісу до Лукаша.

Читайте такожНацрада може перевірити "Інтер" через скандал із лайкою під час сюжету про Небесну Сотню