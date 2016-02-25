Смертельна погоня за BMW: Олійник пояснив, чому стріляв в автомобіль, коли той рухався заднім ходом

15:16, 25 лютого 2016
Суспільство
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Поліцейський Сергій Олійник, який застосував зброю для затримання автомобіля-порушника у Києві 7 лютого, цілився у капот та радіатор BMW, щоб зупинити його, і випадково влучив у пасажира.

dtp.kiev.ua

Як передає кореспондент УНІАН, про це Олійник, якому прокуратура оголосила про підозру у перевищенні службових повноважень і навмисному вбивстві, заявив журналістам сьогодні у залі суду.

"Я не погоджуюся із позицією слідства, тому що у мене не було наміру позбавити життя. Моя ціль була - зупинити транспортний засіб шляхом пошкодження, щоб унеможливити подальші дії, щоб цей транспортний засіб нікого не позбавив життя", - підкреслив співробітник патрульної поліції.

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Також Олійник пояснив, чому стріляв у напрямку автомобіля, коли той рухався заднім ходом.

“В цей момент я здійснив чотири постріли в напрямку радіатора і двигуна, тому що коли я вийшов, в цей момент BMW збила мого напарника і була реальна загроза життю й здоров'ю моєму напарнику”, - сказав він.

Також він додав, що не вважає себе винним у навмисному вбивстві, і наголосив, що під час цього інциденту виконував свою роботу поліцейського. На думку Олійника, висунута прокуратурою підозра у навмисному вбивстві не справедлива.

Крім того, Олійник сказав, що в разі, якщо він буде виправданий, то хотів би повернутися до роботи у поліції.

"Не будемо забігати наперед, але я хотів би виконувати свої службові обов'язки на користь держави і на захист населення", - підкреслив він.

Також Олійник повідомив, що його утримують у Лук'янівському слідчому ізоляторі і впродовж тижня з моменту його арешту він не мав змоги поспілкуватися зі своїми рідними, оскільки там немає можливості подзвонити.

Як повідомляв УНІАН, у Києві в ніч на 7 лютого патрульні поліцейські під час переслідування порушника правил дорожнього руху відкрили вогонь по BMW. В результаті загинув 17-річний юнак, який у компанії трьох інших чоловіків у нетверезому стані перебував у цьому авто.

Столична прокуратура відкрила за даним фактом кримінальне провадження.

Патрульних поліцейських, які брали участь у переслідуванні автомобіля-порушника, відсторонили від виконання обов’язків до закінчення розслідування провадження, а одному з них - Сергію Олійнику висунуто обвинувачення у перевищенні повноважень і навмисному вбивстві підлітка. Печерський районний суд заарештував його на два місяці.

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков назвав арешт патрульного «спробою дискредитації поліції».

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