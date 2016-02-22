Начальник патрульної поліції Києва брав участь в інциденті щодо затримання водія автомобіля BMW

Про це УНІАН повідомив речник Міністерства внутрішніх справ України Артем Шевченко.

За його словами, Зозуля, дізнавшись про цей інцидент, прибув «на його фінальну стадію».

Також Шевченко не виключив, що начальник патрульної поліції міг прибути на власному авто, оскільки тоді був вихідний день.

Коментуючи розповсюджену деяким ЗМІ інформацію, що нібито прокуратура вилучила для експертизи і табельну зброю Зозулі у рамках кримінального провадження щодо вбивства пасажира «BMW», Шевченко зазначив, що йому про це не відомо, однак прокуратура має повноваження щодо вилучення зброї поліцейських.

Читайте такожСуд арештував поліцейського, який підозрюється у навмисному вбивстві пасажира BMW

Як повідомляв УНІАН, 16 лютого столична прокуратура провела обшуки у приміщеннях Управління патрульної поліції національної поліції України, розташованого на вул. Народного ополчення, 9.

Було вилучено документи щодо отримання, передачі на зберігання, видачі та здачі табельної вогнепальної зброї та набоїв до неї; оригінали завдань, маршрутів щодо виїзду поліцейських на патрулювання території, а також особові справи та посадові інструкції патрульних.

У Києві в ніч на 7 лютого патрульні поліцейські під час переслідування порушника правил дорожнього руху відкрили вогонь по «BMW». В результаті загинув 17-річний юнак, який у компанії трьох інших чоловіків у нетверезому стані перебував у BMW.

Трьох інших молодиків затримали, вони перебували у нетверезому стані.

Столична прокуратура відкрила за даним фактом кримінальне провадження і призначила 20 експертиз в рамках розслідування дій поліцейських.

Патрульних поліцейських, які брали участь у переслідуванні автомобіля-порушника, відсторонили від виконання обов’язків до закінчення розслідування провадження, а одному з них - Сергію Олійнику висунуто обвинувачення у перевищенні повноважень і навмисному вбивстві підлітка. Печерський районний суд заарештував його на два місяці.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков назвав арешт патрульного «спробою дискредитації поліції».