Курсанти, які виконали гімн України перед окупантами в Криму, стали лейтенантами в Одесі (фоторепортаж)

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні, згідно наказу міністра оборони України, 32 курсанта випускного курсу отримали первинне офіцерське звання "лейтенант", кортики та дипломи за освітньо-кваліфікаційним рівнем "спеціаліст".

Як повідомили у командуванні флоту, серед сьогоднішніх випускників саме ті курсанти колишньої Академії ВМС ім. Нахімова, які весною 2014 року в Севастополі під час анексії Криму склали більшість групи курсантів, яка заспівала Державний гімн України після підняття на території військового вишу прапорів Російської Федерації.

Випускників привітали представники командування ВМС ЗС України, факультету і університету, ветеранських і волонтерських організацій, духовенство, рідні та друзі.

"Як голова Державної екзаменаційної комісії, можу відзначити, що практично 100% сьогоднішніх випускників здали іспити на оцінки "відмінно" та "добре", - повідомив журналістам тимчасово виконуючий обов’язки начальника штабу ВМС ЗС України контр-адмірал Дмитро Таран.

"Це патріоти України, військовослужбовці, які залишились вірними присязі. Усі вони проходитимуть службу на первинних офіцерських посадах на кораблях і у військових частинах", - додав контр-адмірал.

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Представник командування флоту також висловив вдячність керівництву Національного університету "Одеська морська академія" за допомогу в підготовці офіцерських кадрів.

Під час урочистостей відбулися: прощання випускників з бойовим прапором, вручення представником посольства Республіки Італія в Україні кортика ВМС Італії кращому випускнику Олексію Харченко, мітинг, виконання Державного гімну України, проходження урочистим маршем, виступ Центру військово-музичного мистецтва ВМС ЗС України, колективне фотографування.

Напередодні випуску факультет ВМС Національного університету "Одеська морська академія" започаткував нову традицію – курсанти 5-го курсу провели останню вечірню перевірку на Алеї слави, біля пам’ятника "Невідомому матросу". Разом з керівництвом факультету вони хвилиною мовчання і покладанням квітів до підніжжя обеліску вшанували пам'ять військових моряків.

Як повідомляв УНІАН, 4 квітня 2014 року вірні присязі українському народу 103 курсанта Академії ВМС імені Нахімова у зв’язку з анексією АРК і міста Севастополя Російською Федерацією передислокувалися до Одеси разом з частиною командного і викладацького складу вишу. Пізніше Академію ВМС ім. Нахімова рішенням Кабінету Міністрів України було розформовано. 1 вересня 2014 року курсанти продовжили навчання на новоствореному згідно з дорученням Кабінету Міністрів України факультеті військово-морських сил Одеської національної морської академії.

У 2014 році із Севастополя до Одеси також було передислоковано військово-морський ліцей.