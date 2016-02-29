У ГПУ запевнили, що розслідування злочинів проти Майдану не зупиниться з 1 березня

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив прокурор Генеральної прокуратури України Владислав Куценко.

«Офіційно повідомляю всім і всіх заспокоюю, що розслідування щодо майдановских справ не зупиниться з 1 березня», - підкреслив він.

Куценко зазначив, що 12 листопада 2015 року Верховною Радою прийнято закон про Державне бюро розслідувань, до завдань якого, зокрема, відноситься розслідування таких справ як «майданівська».

«Відповідно до 9 розділу перехідних положень Конституції встановлено, що прокуратура продовжує виконувати функцію попереднього досудового слідства до сформування системи досудового слідства. Таким чином, враховуючи, що на сьогоднішній день Державне бюро розслідувань фактично поки не є створеним, не призначено його керівника, слідчих, ГПУ, спираючись на норму Конституції України, буде продовжувати здійснювати розслідування майданівських справ та інших справ, які знаходяться у нашому віданні», - пояснив представник ГПУ.

За його словами, як тільки Держбюро розслідувань буде створено, «цього ж дня, у відповідності до законодавства, ми припинимо наше повноваження щодо слідства та передамо все своїм колегам, підтримуючи їх необхідною інформацією та нашими матеріалами».

Як повідомляв УНІАН, раніше начальник управління спецрозслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури Сергй Горбатюк заявив, що з 1 березня ГПУ припиняє розслідування справ про злочини на Майдані.

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«Є закон про Державне бюро розслідувань. У зв'язку з недосконалістю його статей маємо ситуацію, що з 1 березня слідство не зможе продовжуватися. Тому що слідчі прокуратури втратять повноваження, а ДБР працювати не буде», - сказав Горбатюк.

Він підкреслив, що пленарний тиждень закінчилася, а зміни не прийняті. Наступне засідання Верховної Ради відбудеться 15 березня.

Як відомо, законопроектом № 4099 «Про внесення зміни до пункту 1 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про Державне бюро розслідувань» щодо терміну набрання чинності» пропонується відстрочити до 1 вересня 2016 року термін створення Державного бюро розслідувань (в чинній редакції - 1 березня 2016 року) з метою належного вирішення комплексу правових, структурно-організаційних, процедурних, кадрових і фінансових питань створення Бюро.

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На даний момент Бюро не створено, але саме до його компетенції віднесено, зокрема, слідство щодо злочинів проти Майдану.

17 лютого Горбатюк закликав парламент внести найближчим часом зміни в законодавство про Державне бюро розслідувань, щоб слідство щодо злочинів проти Майдану не зупинилося 1 березня «штучним позовом».