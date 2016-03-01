Другий день весни принесе в Україну від мокрого снігу до 17 градусів тепла
Вночі та вранці місцями виникатимуть тумани.
2 березня в результаті діяльності атмосферних фронтів і холодного повітря на північному заході України очікується мокрий сніг, на півночі та заході - переважно дощ, на решті території опади малоймовірні, передає Opogode.ua.
Вночі та вранці місцями виникатимуть тумани.
Температура повітря протягом дня складе 4-12 градусів тепла, на сході 10-15 градусів тепла, у південній частині до 17 тепла. На північному заході України, на Волині й в Рівненській області очікується 0-5 градусів тепла.
У західній частині буде переважати волога погода, місцями дощ, на північно-заході пройде мокрий сніг. Температура повітря вночі 1-5 градусів тепла, вдень 4-9 градусів тепла, на Волині та в Рівненській області протягом доби очікується 0-5 градусів тепла.
У північних областях місцями невеликий дощ. Температура повітря вночі 2-6 градусів тепла, вдень 3-9 градусів тепла.
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У центральній частині буде переважати суха погода, лише на Вінниччині пройде невеликий дощ. Температура повітря вночі 2-7 тепла, вдень 8-14 градусів тепла.
У східних областях очікується суха тепла повітряна маса. Температура повітря вночі 3-8 градусів тепла, вдень 9-14 градусів тепла.
У південній частині опадів не передбачається. Температура повітря вночі 4-8 градусів тепла, вдень 10-17 градусів тепла.
В Києві 2 березня очікується хмарна погода, місцями невеликий дощ. Температура повітря вночі 3-5 градусів тепла, вдень 7-9 градусів тепла.
Вітер в Україні південно-східний, 5-12 м/с.