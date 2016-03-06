На шахті "Ювілейна" в Дніпропетровській області спалахнув метан, є постраждалі

11:00, 06 березня 2016
Суспільство
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У Дніпропетровській області на шахті “Ювілейна” ДТЕК шахтоуправління “Першотравненське” 5 березня о 17.54 стався спалах метану, постраждали троє гірників.

REUTERS

Як повідомили УНІАН у прес-службі ДТЕК, спалах стався без наступного горіння на горизонті 370 м, в результаті чого два робітника очисного забою і машиніст дістали опіки першого ступеня на відкритих частинах тіла.

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За інформацією прес-служби, гірський диспетчер, отримавши повідомлення про аварійну ситуацію, оперативно ввів в дію план ліквідації аварії. Потерпілі самостійно дісталися на поверхню.

«На пункті їм надали необхідну медичну допомогу та доставили до міського лікарні №4 міста Павлоград для обстеження та лікування», - йдеться у повідомленні.

На місце аварії прибули співробітники військових гірсько-рятувальних загонів для обстеження виробітки. Всі 173 працівника шахти, які перебували під землею, були виведені на поверхню.

Зміст метану у гірських виробітках відповідає норми, задимлення немає. Після обстеження підземних виробіток в районі аварії шахта продовжить роботу у звичному режимі, додали в ДТЕК.

Для з'ясування причин аварії буде створено спеціальну комісію.

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