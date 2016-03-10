У центрі Одеси розстріляли інкасаторську машину: загинули двоє людей, одного поранено (фото)

20:17, 10 березня 2016
Суспільство
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У центрі Одеси сьогодні ввечері невідомі розстріляли інкасаторську машину. За попередньою інформацією, є двоє загиблих та один поранений.

Думская

Як повідомив УНІАН начальник відділу комунікацій Головного управління Національної поліції в Одеській області Андрій Костюк, злочин стався на перетині вулиць Преображенської і Пантелеймонівської.

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"Я можу лише сказати, що є два тіла. На даний момент встановлюються особи загиблих, і є один поранений інкасатор, який був госпіталізований. Зараз працюють експерти і слідчо-оперативна група", - сказав він.

Думская

За словами речника, пораненого інкасатора відправили до міської лікарні.

Поки що невідомо, що конкретно викрали зловмисники. На місці працюють правоохоронці.

У місті введено в дію план "Перехоплення".

Думская

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