У центрі Одеси розстріляли інкасаторську машину: загинули двоє людей, одного поранено (фото)
20:17, 10 березня 2016Суспільство
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У центрі Одеси сьогодні ввечері невідомі розстріляли інкасаторську машину. За попередньою інформацією, є двоє загиблих та один поранений.
На даний момент встановлюються особи загиблих / Думская
Як повідомив УНІАН начальник відділу комунікацій Головного управління Національної поліції в Одеській області Андрій Костюк, злочин стався на перетині вулиць Преображенської і Пантелеймонівської.
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"Я можу лише сказати, що є два тіла. На даний момент встановлюються особи загиблих, і є один поранений інкасатор, який був госпіталізований. Зараз працюють експерти і слідчо-оперативна група", - сказав він.
Поки що невідомо, що конкретно викрали зловмисники / Думская
За словами речника, пораненого інкасатора відправили до міської лікарні.
Поки що невідомо, що конкретно викрали зловмисники. На місці працюють правоохоронці.
У місті введено в дію план "Перехоплення".
У місті введено в дію план "Перехоплення" / Думская
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