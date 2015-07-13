За інформацію про вбивцю харківських інкасаторів оголосили винагороду

Як йдеться в повідомленні прес-служби Головного управління МВС в Харківській області, "особи, які нададуть слідству достовірні дані, які допоможуть розкрититяжкий злочин, отримають 3 млн грн".

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"Прикмети зловмисника: чоловік віком 40-45 років, атлетичної статури, зріст 185-190 см, темне волосся. Анонімність і грошова винагорода 3 млн грн гарантуються", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, вранці 10 липня в Харкові невідомий зробив кілька пострілів у співробітників пошти, в результаті чого вони загинули.