Адвокат щодо здоров'я Савченко: Її ситуація критична

Про це на своїй сторінці в Facebook написав адвокат Микола Полозов.

"Вчора її рвало водою, яку вона намагалася пити. Крім цього стан її здоров'я стає все гірше. Позначається стара проблема з каменями в нирках, загострена стресом для організму у вигляді голодування (особливо сухого). Висока температура, яка не спадає вже кілька днів свідчить, як мінімум, про серйозне запалення внутрішніх органів. Іншими словами, мінімум, що зараз необхідно зробити для Надії Савченко це провести медичне обстеження", - розповів адвокат.

За його словами, російських медиків вона до себе не підпускає. "Як пише сама Надія, тут, у Росії старий ГУЛАГовский принцип "Не вір, не бійся, не проси" став її кредо", - зазначив Полозов.

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Разом з тим, українські медики все ще знаходяться в Ростові-на-Дону, так і не отримавши дозволу від російської влади на зустріч і обстеження Надії. "Мабуть кремлівська образа, озвучена Лавровим, на її дії в суді, виявилася дуже глибокою", - додав адвокат.

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Савченко терміново потрібно хоча б медичне обстеження для оцінки поточного стану здоров'я, визначення потенційних ризиків і правильного виходу із сухої голодовки.

"Я читав, що влада України звернулася до Німеччини з проханням надіслати своїх медиків Надії. Але коли вони приїдуть? А вирішувати цю проблему потрібно терміново", - написав Полозов.

За словами адвоката, російський омбудсмен Памфілова не проявляє будь-якої активності щодо долі Надії в цей критичний момент.

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"Всі двері в Росії для Надії закриті, а Україна зараз об'єктивно нічим не може оперативно допомогти заручниці. Адвокати не лікарі і не можуть об'єктивно судити про стан її здоров'я. На мій суб'єктивний погляд ситуація критична", - резюмував він.

Як повідомляв УНІАН, Савченко в Росії звинувачують у вбивстві двох російських журналістів, а також у незаконному перетині російського кордону. Її захист відкидає звинувачення, заявляючи, що на момент загибелі російських журналістів Савченко захопили в полон бойовики, які потім примусово переправили її до Росії. Однак російський суд не взяв до уваги докази невинності Савченко.

9 березня російський суд вирішив оголосити вирок Савченко 21-22 березня. Льотчиця заявила, що буде продовжувати сухе голодування, розпочате 4 березня в знак протесту проти затягування з оголошенням вироку.

Разом з тим стан здоров'я Савченко різко погіршилося.

В усьому світу проходять акції біля російських посольств і консульств з вимогою звільнити Савченка.