Ведучі "1+1" розповіли про свої улюблені куточки України

Так, у народного телекулінара Руслана Сенічкіна одне з улюблених місць - одеський «Привоз».

«Одеса - не тільки культурна столиця України, але ще і кулінарна. Улюблене місто. Перлина біля моря. Велике враження на мене справила подорож до Одеси, коли я навчився готувати справжній одеський форшмак з місцевої свіжої риби дунайки, - ділиться враженнями ведучий «Сніданку з 1+1». - Всім раджу спробувати страви унікальної одеської колоритної кухні з дуже свіжих і дійсно класних продуктів, які пропонують на знаменитому ринку «Привоз».

А ось експерт проекту «На ножах», який скоро стартує в ефірі «1+1», ресторатор Дмитро Борисов дуже любить столичну Воздвиженку.

«Воздвиженка - елітний мікрорайон у центрі Києва. Він побудований у 2000-і роки в історичній місцевості - урочище гончарі-кожум'яки. Для мене Воздвиженка - це гастрономічний арт-квартал, зразок європейської України», - розповідає Борисов.

На інтернет-платформі спільного проекту «Першої приватної броварні» і каналу «1+1» - «Моя країна. Прекрасна і незалежна» - кожен може позначити свої улюблені місця в Україні, розповісти про них, а також додати власні фото і відео. Взяти участь у створенні наймасштабнішої тревел-карти країни українців у новому відео закликали засновник «Першої приватної броварні» Андрій Мацола та ведуча «1+1» Наталія Мосейчук.

Нагадаємо, «Моя країна. Прекрасна і незалежна» - партнерський проект «Першої приватної броварні» і каналу «1+1», в якому показані урбаністичні та природні пейзажі України, зняті з висоти 500 метрів в різні пори року. Часто це місця, зазвичай недоступні для людських очей. Телеглядачі дізнаються маловідомі факти про Україну, про природні багатства, індустріальну спадщину і про людей, які живуть в країні. Відеосюжети транслюватимуться протягом року і завершаться до 25-ї річниці незалежності України. Також до цього часу можна буде побачити результати спільної діяльності українців, «Першої приватної броварні» і каналу «1+1» - масштабну тревел-карту країни.