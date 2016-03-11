Напад на інкасаторів в Одесі: поліція встановила особу злочинця
13:20, 11 березня 2016Суспільство
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Напад на інкасаторський автомобіль в Одесі здійснив колишній інкасатор-водій того ж банку.
В даний час особистість злочинця встановлена / facebook.com/Патрульна-поліція-України
Про це заявив спікер Нацполіції Одеської області Андрій Костюк, повідомляє 112.ua.
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"В даний час особистість злочинця встановлена. Ним виявився 41-річний одесит, який працював інкасатором-водієм у тому ж банку. Також встановлено, що обріз гладкоствольної мисливської рушниці 12 калібру, яку він використовував у злочинних цілях, зареєстрована на його ім'я", - заявив Костюк.
Як повідомляв УНІАН, в центрі Одеси при нападі на інкасаторську машину загинули інкасатор і грабіжник, ще один інкасатор поранений.
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