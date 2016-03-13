СБУ викликала Плотницького на допит у справі Савченко, ватажок "ЛНР" запросив слідчу групу до Луганська

Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" заявив керівник апарату голови СБУ Олександр Ткачук.

"Служба безпеки почала процедуру заочного засудження пана Плотницького, і йдеться про кримінальне провадження, яке стосується викрадення Надії Савченко і незаконного вивезення її до РФ. Саме в рамках кримінального провадження, яке здійснюється нашими слідчими, ми оголошуємо про підозру Плотницькому в незаконному позбавленні волі, у незаконному переправленні через державний кордон, і також він підозрюється в скоєнні терористичного акту", - зазначив Ткачук.

"Якщо він не з'явиться на виклик, це дає нам всі підстави далі продовжувати при його відсутності розгляд справи, розслідування справи, в якій нами вже завершена передача матеріалів до суду, і, відповідно, розгляд справи за відсутності підозрюваного", - додав представник СБУ.

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За його словами, дане кримінальне провадження стосується виключно Савченко. "Ми в цьому конкретному епізоді розглядаємо тільки ті обставини, які стосуються викрадення Савченко та вивезення її до Росії. Всі інші злочинні діяння, в тому числі державна зрада і терористичні якісь дії, в рамках саме цього виробництва слідчими не розглядалися", - резюмував Ткачук.

Раніше стало відомо, що Служба безпеки України викликала на допит "главу" так званої "Луганської народної республіки" Ігоря Плотницького на 17 березня. Плотницькому мають намір повідомити про підозру, допитати як підозрюваного, ознайомити з матеріалами кримінального провадження від 3 серпня 2015 р. Його підозрюють у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення) ч. 2 ст. 258 (терористична діяльність), ч. 3 ст. 332 (незаконне переміщення осіб через кордон) Кримінального кодексу.

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Досудове розслідування щодо Плотницького завершено.

Плотницький у відповідь заявив, що запрошує слідчу група СБУ в окупований Луганськ.

У грудні 2015 р. Печерський районний суд Києва дозволив Службі безпеки України розпочати заочне розслідування проти "глави" "ЛНР" Плотницького.