У Запорізькій області 5 підлітків скоїли групове зґвалтування

У Запорізькій області за здійснення групового зґвалтування затримані 5 неповнолітніх.

Як повідомили УНІАН у керівництві Управління МВС України в Запорізькій області, злочин був здійснений в одному з сіл Оріхівського району Запорізької області.

«Підлітки 1992 р. н., вийшовши з розважального закладу, побачили на вулиці жінку, що йшла наодинці, – мешканку цього ж населеного пункту. Вони напали на неї і зґвалтували», - повідомили в обласному УМВС.

На сьогодні, за словами співбесідника агентства, особи всіх підозрюваних в скоєнні даного тяжкого злочину встановлені, підлітки-гвалтівники затримані. Відносно них порушена кримінальна справа за ч. 3 ст. 152 Кримінального кодексу України – «Зґвалтування, здійснене групою осіб», що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 7 до 12 років.

Ведеться слідство.