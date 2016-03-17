На Сумщині розслідують розповсюдження сепаратистських матеріалів депутатами місцевої ради

Як повідомляє прокуратура Сумської області, вона здійснює процесуальне керівництво в цьому провадженні.

Зазначається, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за матеріалами Управління СБУ в Сумській області 16 березня внесено відомості за ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) КК України.

Читайте такожНа Сумщині засуджено чоловіка, що розповсюджував сепаратистські газети у прикордонних містах

На даний час встановлено, що деякий час зазначені особи через соціальні мережі поширювали публікації відповідного змісту, в тому числі щодо приєднання частини території Сумської області до Російської Федерації.

Досудове розслідування триває, проводиться комплекс слідчих та процесуальних дій, спрямований на встановлення фактичних обставин вчиненого кримінального правопорушення.

Читайте такожСБУ завадила мешканцям сумського прикордоння насолоджуватися забороненим телеканалом "Звезда"