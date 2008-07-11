Четвертий "Будинок шерифа" відкрили на Житомирщині

На Житомирщині, у селищі Городниця Новоград-Волинського району відкрито вже четвертий в області „Будинок шерифа”.

Про це УНІАН повідомила працівник Центру громадських зв’язків Управління МВС України в Житомирській області Алла ВАЩЕНКО.

За її словами, це перший у цьому районі такий будинок.

"Новосілля справила сім’я дільничного інспектора Руслана РИГУНА, який разом з дружиною проживатиме на другому поверсі будинку, де облаштовано трикімнатну квартиру з усіма зручностями", - сказала А.ВАЩЕНКО.

При цьому вона уточнила, що на першому поверсі будівлі облаштували службові кабінети п’яти дільничних інспекторів Городницького відділення міліції. Їхні робочі місця забезпечені телефонним зв’язком та комп’ютерами.

Це вже четвертий на Житомирщині „Будинок шерифа”, створений для забезпечення ефективнішої роботи дільничних інспекторів.

Загалом в області працює 371 дільничний інспектор, причому середнє навантаження на кожного з них становить до 4 тисяч осіб, а у містах – понад 6 тисяч.

Створення таких „Будинків шерифа” передбачено Указом Президента від 12 січня 2004 р. «Про додаткові заходи щодо поліпшення діяльності служби дільничних інспекторів міліції».