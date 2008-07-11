Черновецький: у Києві забагато начальників

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ виступає за скорочення кількості районів в Києві.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив журналістам сьогодні на брифінгу в мерії (на сьогодні в Києві 10 районів – УНІАН).

За словами мера, в місті дуже багато районів і багато начальників, при цьому не всі з цих начальників є людьми, які розуміють чуже горе. «Я вноситиму до Київради рішення про те, щоб скоротити кількість районів», - сказав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

Він додав, що частина районів має бути приєднана до інших, «де більш-менш усе йде благополучно».

Мер нагадав, що згідно з рішенням Конституційного Суду, глави районів не можуть бути зняті навіть рішенням Президента, і «моєму впливу вони піддаються лише тоді, коли вирішується питання про виділення додаткових коштів».

Відповідаючи на запитання журналістів, чи ухвалено вже рішення, які саме райони мають бути приєднані до інших, Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ відповів, що для цього будуть проведені необхідні розрахунки і визначений ряд критеріїв, за якими ухвалюватиметься таке рішення.

За його словами, за два-три тижні йому складуть доповідь про такі критерії, вони будуть представлені фракціям Київради, будуть проведені громадські слухання і «після цього можна це питання просувати».