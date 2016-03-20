СБУ викрила схему оформлення документів жителям окупованих територій

Співробітники Служби безпеки України викрили двох екс-правоохоронців і заступника начальника Управління Державної міграційної служби в Луганській області, які незаконно оформляли документи мешканцям тимчасово окупованих терористами територій.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, схему організували двоє колишніх співробітників правоохоронних органів. Використовуючи свої старі зв’язки в різних держслужбах, вони налагодили виготовлення паспортів в Артемівську на Донеччині, а також в Сєвєродонецьку та Лисичанську на Луганщині.

Щотижня чоловіки на автомобілі приїжджали з окупованої території та через залучених до корупційної схеми посадовців виготовляли нові паспорти, відновлювали пошкоджені та начебто втрачені, оформляли пенсії, технічні паспорти на автотранспортні засоби, довіреності тощо.

Правоохоронці затримали зловмисників на пункті пропуску "Артемівськ". Згодом співробітники спецслужби затримали на хабарі у службовому кабінеті одного із заступників начальника Управління Державної міграційної служби в Луганській області, який був задіяний у корупційній схемі. Чиновник отримав гроші за виготовлення нових паспортів, заміну пошкоджених та вклеювання фото без фактичної присутності їх власників.

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Слідчими СБУ стосовно організаторів відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи організації), посадовця міграційної служби – за ч. 3 ст. 368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії. Правоохоронці, зокрема, перевіряють можливі факти оформлення паспортів для бойовиків незаконних збройних формувань.