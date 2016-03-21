Сьогодні в РФ почнуть оголошувати вирок Савченко: льотчицю до суду везе колона із п'яти авто (відео)

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, колона з п'яти автомобілів вирушила від слідчого ізолятора номер три у місті Новочеркаськ, де Надію утримують з липня минулого року. Операція з доставки Савченко до суду більше схожа не на перевезення арештанта, а на кортеж офіційної делегації: поліцейські машини попереду та позаду колони. Єдина відмінність - замість лімузина - автозак.

Як відомо, суд міста Донецьк Ростовської області Росії сьогодні починає оголошувати вирок українській льотчиці Надії Савченко.

Вирок читатимуть упродовж двох днів 21 та 22 березня.

Читайте такожВ дні проголошення вироку Савченко біля суду готуються провокації – адвокат

За словами одного з адвокатів, Надія, яка голодує вже вісімнадцятий день, наразі у задовільному стані та планує бути у залі суду. У неї понижений тиск та температура, але вона береже сили, бо згідно з російськими законами, вирок слід слухати стоячи. Прокурори вимагають для Надії двадцять три роки за гратами за звинуваченням у нібито вбивстві російських журналістів.

Своєю провини Надія не визнає, її адвокати наводили беззаперечні докази її невинуватості, які суд не взяв до уваги. Савченко відправили у СІЗО в Новочеркаську після судової тяганини у Москві. Російська влада розраховувала, що перенаправивши справу у маленьке містечко на кордоні з Україною зможе зменшити увагу світової спільноти до долі Надії. Це не вдалось - у Донецьку Ростовської області, де буде оголошено вирок, на Савченко вже чекають десятка телекамер зі всього світу, дипломати США та Євросоюзу, а також консул України та депутати Верховної Ради.

Довідка УНІАН. Савченко в РФ звинувачують у вбивстві двох російських журналістів, а також у незаконному перетині російського кордону. Українка та її захист відкидають звинувачення і заявляють, що на момент загибелі російських журналістів її вже захопили в полон бойовики, які потім силою переправили її в Росію. Савченко незаконно утримують в РФ з середини літа 2014 року.

Прокуратура вимагає засудити льотчицю до 23 років позбавлення волі.