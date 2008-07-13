Яценюк знає проблеми незрячих на прикладі своєї сім'ї

Сьогодні у місті Євпаторія голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК разом із головою Ради Національного банку України Петром ПОРОШЕНКОМ передали адміністрації санаторію Українського товариства сліпих (УТОС) автобус, придбаний за власні кошти.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Верховної Ради України, у церемонії передачі автобуса взяли участь народні депутати України, керівництво УТОСу та місцевої влади.

Звертаючись до відпочиваючих у санаторії та його адміністрації, А.ЯЦЕНЮК зазначив, що проблеми незрячих він знає на прикладі своєї сім’ї – його тесть уже понад 10 років є незрячим і успішно викладає філософію у Київському політехнічному інституті.

Як підкреслив А.ЯЦЕНЮК, «публічність цієї акції пов’язана тільки з одним – я хочу закликати всіх інших і бізнесменів, і політиків бути добрими не тільки для себе і своєї сім’ї».

«Якщо ти пішов у політику, то повинен думати не тільки за себе і своє оточення, і не тільки думати, а й робити серйозні речі для того, щоб люди, суспільство, ті, у кого безліч проблем, відчули, що ми щось робимо», - наголосив голова ВР.

Він сказав, що передача автобуса є однією з перших акцій фонду «Open Ukraine» і нагадав, що першою акцією було створення виставки озвучених фотографій для незрячих, представленої кілька місяців тому. За словами А.ЯЦЕНЮКА, «після цього пішов процес, коли наша фундація стала робити щось не лише для всіх людей, але й забутих, якими є незрячі». «Мушу сказати, на превеликий жаль, проблеми цих людей мало кого цікавлять. Отак жевріє історія ще з часів Радянського Союзу», - наголосив А.ЯЦЕНЮК.

Під час церемонії він висловив вдячність активістам Львівського УТОСу, які звернулися до фонду з пропозицією взяти участь у розв’язанні проблем незрячих.

А.ЯЦЕНЮК також подякував П.ПОРОШЕНКУ за те, що він першим відгукнувся на заклик допомогти і надав можливість придбати автобус «Богдан», який сьогодні було передано євпаторійському санаторію Українського товариства сліпих.