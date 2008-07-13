На Закарпатті потонули двоє хлопчиків

У селі Великі Ком’яти Виноградівського району Закарпаття учора під час купання в річці Боржава потонули двоє хлопчиків 1995 і 1997 років народження.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, в цей же день у селі Запсонь Берегівського району під час купання в місцевому кар’єрі потонув 30-річний чоловік.

Тіла загиблих були знайдені водолазами зведеного воєнізованого аварійно-рятувального загону МНС.

Від початку року в Україні, за оперативними даними, потонули понад 900 осіб, із них більш як 100 дітей.