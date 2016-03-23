МЗС рекомендує українцям бути обережними під час поїздок до країн Західної Африки

Передусім, мова йде про Буркіна-Фасо, Кот-д’Івуар, Малі, Камерун.

Як повідомили УНІАН в Департаменті політики і комунікацій МЗС України, під час перебування у згаданих країнах Західної Африки громадянам України слід уникати місць масового скупчення людей (культових споруд, відомих історичних пам’яток, великих торговельних комплексів, базарів, пляжів тощо) та перебування поряд з адміністративними будівлями і поліцейськими установами, максимально обмежити пересування у нічний час та використання місцевого громадського транспорту, неухильно виконувати всі вказівки й рекомендації правоохоронних органів і місцевої влади, завжди мати при собі документи, які посвідчують особу.

Читайте такожМЗС рекомендує українцям при плануванні поїздок до Туреччини зважати на рівень терористичних загроз

У разі потрапляння у надзвичайні ситуації, виникнення загрози життю та здоров’ю під час перебування на території вказаних країн, громадянам України слід невідкладно звертатися на цілодобові "гарячі лінії" відповідних дипломатичних чи консульських установ України, або повідомити про це на цілодобову «гарячу лінію» МЗС України: (+38 044) 238-16-57, адреса електронної пошти: cons_or@mfa.gov.ua.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство закордонних справ (МЗС) рекомендує громадянам України утриматися від поїздок до Брюсселя і столичного регіону Бельгії через теракти.