МЗС радить громадянам України не їхати до Брюсселя

"У зв’язку зі скоєнням 22 березня терористичних актів у Брюсселі громадянам України рекомендується утриматися від поїздок до міста Брюссель та столичного регіону Королівства Бельгії до нормалізації безпекової ситуації. Наразі у Бельгії оголошено найвищий рівень терористичної загрози, місцева влада провінції Брабант запровадила режим реагування на катастрофу", – йдеться в заяві МЗС.

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Громадянам України, які перебувають у Бельгії, МЗС радить проявляти підвищену увагу і обережність, уникати місць масового зібрання людей, враховувати рекомендації сил безпеки і місцевої влади.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Брюсселі сталася серія терактів. Зокрема два вибухи пролунали в аеропорту, ще один в метро. На даний час відомо про 26 загиблих і 136 поранених.