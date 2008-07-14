У Вінниці стартувала акція «Музика на Парижі», яка сприятиме підтримці творчої молоді міста.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у повідомленні управління у справах ЗМІ та зв`язків з громадськістю Вінницької міської ради.

Згідно повідомлення, до кінця літа кожного вихідного дня на Театральній площі, яку вінничани називають «Парижем», будуть влаштовувати концерти молодих виконавців. Організаторами заходу є Центр концертних та фестивальних програм.

“Наша мета - виявлення творчої спільноти Вінниці та «витягування» вінницьких творчих колективів з підвалів", - прокоментував відповідне нововведення директор Центру Олег ЗБАРАЩУК.

Він також зазначив, що в інших містах, особливо обласних центрах Західної України, подібні акції вже проводились, але вони не мають постійної основи, а в Вінниці такі концерти влаштовуються постійно. "У Вінниці концертні програми будуть проходити у теплу пору року у вихідні з 18-ї до 21 години. У цій акції можуть взяти участь будь-які колективи та виконавці. Жодних обмежень - ані у вікових рамках, ані у мовах. Будуть запрошуватись і творчі колективи з інших міст України", - сказав О.ЗБАРАЩУК.

Для участі в програмі одного з уїк-ендів колективам необхідно надати до Центру або управління культури фонограми для прослуховування. "До участі у програмах будуть допускатися матеріали, які не містять в собі аморальних та нецензурних елементів та не пропагують вживання алкоголю чи наркотиків", - підкреслила начальник міського управління культури Ірина ФРЕНКЕЛЬ.