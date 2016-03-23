Пасажирів потяга "Інтерсіті" евакуювали через нібито "мінування"

Як повідомляє прес-служба ГУ Національної поліції у Київській області, сьогодні вранці на спецлінію 102 міста Київ надійшло повідомлення про замінування цього потяга, який виїхав зі столиці о 7:15.

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Потяг зупинили на станції Миронівка. Евакуйовані пасажири розмістилися в залі очікування.

На місці події працює слідчо-оперативна група, вибухотехнічна служба, рятувальники.

Після обстеження фахівцями потяг продовжить рух до пункту призначення.

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Відомості про дану подію внесені до Єдиного реєстру досудового розслідування за кваліфікацією ч.1 ст.259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 2 до 6 років.