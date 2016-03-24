"Вбив більше сотні українців": ЗМІ розповіли про білоруса-рецидивіста, який керує підрозділом бойовиків на Донбасі
Одним із підрозділів незаконних збройних формувань, які воюють на Донбасі, керує громадянин Білорусі Олександр Агреніч.
Про це йдеться в матеріалі, який публікує в четвер білоруська служба "Радіо Свобода", пише Українська правда.
Зазначається, що у НЗФ "ДНР" бойовик на прізвисько "Горинич" очолює підрозділ розвідки. За його словами, він має в підпорядкуванні 400 людей.
Агреніч носить капітанське звання, має заробітну платню в 32 тисячі російських рублів.
В інтерв'ю "Радіо Свобода"він зізнався, що "вбив більш ніж сотню українців".
"Так, я дуже багато вбив. Кількість перевалює за сотню. А якби ти бачив противника в приціл, що б ти зробив?", - сказав Агреніч.
Білорус абсолютно переконаний, що на Донбасі воює з "українськими фашистами".
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За його словами, тільки в його загоні служать 40 громадян Білорусі, а загалом на боці сепаратистів воює близько 700-800 білорусів.
Про "Горинича" у лютому 2016 року писала офіційна газета "Советская Белоруссия" в статті "Гастарбайтери війни".
У цьому матеріалі "СБ" повідомляла, що "Горинич" має 5 судимостей - за вбивство, вчинене в стані афекту, за крадіжки і шахрайство. Видання також процитувало досьє правоохоронців на бойовика:
"За місцем проживання характеризується негативно, вживає наркотичні засоби. Бере участь у бойових діях на посаді командира підрозділу розвідки на боці "ДНР". Нещодавно переїхав з Луганська в Донецьк. Намірів повертатися до Білорусі не демонструє".
У Білорусі в Агреніча залишилися батько і два сини від першого шлюбу (на Донбасі "Горинич" одружився вдруге - з місцевою "ополченкою" з позивним "Багіра"). Однак повертатися в Білорусь найближчим часом він не планує, оскільки побоюється кримінального переслідування за свою участь у війні.