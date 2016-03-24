"Вбив більше сотні українців": ЗМІ розповіли про білоруса-рецидивіста, який керує підрозділом бойовиків на Донбасі

Про це йдеться в матеріалі, який публікує в четвер білоруська служба "Радіо Свобода", пише Українська правда.

Зазначається, що у НЗФ "ДНР" бойовик на прізвисько "Горинич" очолює підрозділ розвідки. За його словами, він має в підпорядкуванні 400 людей.

Агреніч носить капітанське звання, має заробітну платню в 32 тисячі російських рублів.

В інтерв'ю "Радіо Свобода"він зізнався, що "вбив більш ніж сотню українців".

"Так, я дуже багато вбив. Кількість перевалює за сотню. А якби ти бачив противника в приціл, що б ти зробив?", - сказав Агреніч.

Білорус абсолютно переконаний, що на Донбасі воює з "українськими фашистами".

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За його словами, тільки в його загоні служать 40 громадян Білорусі, а загалом на боці сепаратистів воює близько 700-800 білорусів.

Про "Горинича" у лютому 2016 року писала офіційна газета "Советская Белоруссия" в статті "Гастарбайтери війни".

У цьому матеріалі "СБ" повідомляла, що "Горинич" має 5 судимостей - за вбивство, вчинене в стані афекту, за крадіжки і шахрайство. Видання також процитувало досьє правоохоронців на бойовика:

"За місцем проживання характеризується негативно, вживає наркотичні засоби. Бере участь у бойових діях на посаді командира підрозділу розвідки на боці "ДНР". Нещодавно переїхав з Луганська в Донецьк. Намірів повертатися до Білорусі не демонструє".

У Білорусі в Агреніча залишилися батько і два сини від першого шлюбу (на Донбасі "Горинич" одружився вдруге - з місцевою "ополченкою" з позивним "Багіра"). Однак повертатися в Білорусь найближчим часом він не планує, оскільки побоюється кримінального переслідування за свою участь у війні.