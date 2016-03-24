Командування полку морських піхотинців РФ заборонило доступ спостерігачів ОБСЄ до Безіменного - розвідка

Командування 9 окремого штурмового мотострілецького полку морської піхоти (Новоазовськ) 1 АК ЗС РФ заборонило доступ спостерігачів до району Безіменного.

Про це йдеться на офіційному сайті Головного управління розвідки Міністерства оборони.

«Встановлено чергові факти перешкоджання роботі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. 22 березня командування 9 окремого штурмового мотострілецького полку морської піхоти (Новоазовськ) 1 АК ЗС РФ заборонило доступ спостерігачів до району населеного пункту Безіменне», - йдеться у повідомленні.

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Українська розвідка зазначає, що обмеження діяльності міжнародних спостерігачів пов’язано із прибуттям до зазначеного району підрозділу 810 окремої бригади морської піхоти Берегових військ Чорноморського флоту ЗС РФ.

Розвідка також повідомляє, що з огляду на зростання впливу ОБСЄ на тимчасово окупованих територіях Сходу України, російські офіцери Центру інформаційного протиборства (Новочеркаськ, Росія) Центру територіальних військ Південного військового округу ЗС РФ, що відряджені до штабів 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК ЗС РФ продовжують заходи з дискредитації Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. "Серед місцевого населення поширюється дезінформація щодо особистого життя співробітників Місії ОБСЄ, підготовлена з використанням результатів цілодобового стеження ФСБ РФ в місцях їх проживання та проведення дозвілля", - йдеться у повідомленні.