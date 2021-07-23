На Одещині 12 членів екіпажу іноземного судна пред’явили паспорти, що видані на окупованій Росією території Криму, а на Львівщині прикордонники виявили росіянина з підробленим паспортом Греції.

Прикордонники заборонили в'їзд в Україну 13 громадянам Російської Федерації, які намагалися потрапити в країну за підробленими документами.

Про це йдеться в повідомленні Державної прикордонної служби України.

"У пункті пропуску "Морський порт Південний", що в місті Южне, під час оформлення судна під прапором Ліберії на прихід прикордонники Одеського загону виявили 12 членів суднокоманди – усі громадяни РФ, які пред’явили на контроль недійсні документи, а саме – видані в ТОТ АР Крим. Цим іноземцям прикордонники заборонили в’їзд в Україну терміном на 3 роки", - йдеться у повідмоленні.

Крім цього, під час паспортного контролю в пункті пропуску "Шегині" у прикордонників Львівського загону виникли сумніви щодо приналежності документа одному з пасажирів мікроавтобуса.

Читайте такожСБУ викрила схему незаконного оформлення документів для моряків (фото)37-річний чоловік прямував до Польщі. Правоохоронці з’ясували, що паспорт громадянина Греції пред’явнику не належить, також документ виявився підробленим.

Згодом іноземець повідомив, що він є громадянином РФ.

Чоловіка доставили до прикордонного підрозділу для з’ясування обставин правопорушення та притягнення до адміністративної та кримінальної відповідальності за ч. 1 ст. 204-1 КУпАП та за ч. 4 ст. 358 ККУ.

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Автор: Віталій Саєнко