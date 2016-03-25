У Запоріжжі розстріляли екс-начальника УБОЗ закарпатської міліції, стан вкрай тяжкий
У Запоріжжі невідомі важко поранили з вогнепальної зброї колишнього начальника управління боротьби з організованою злочинністю Управління Міністерства внутрішніх справ у Закарпатській області.
Як повідомили УНІАН у керівництві ГУ Нацполіції в Запорізькій області, злочин було вчинено сьогодні, 25 березня, близько 6:30 у Вознесенівському (Орджонікідзевському) районі Запоріжжя.
«За попередніми даними, імовірно стріляли з автоматичної зброї. Постраждалого госпіталізовано у вкрай тяжкому стані. На місці події працює оперативно-слідча група. Відкрито кримінальне провадження за фактом замаху на вбивство», - повідомило джерело.
На сайті ГУ НП в Запорізькій області відділ комунікацій повідомив, що «25 березня 2016 року о 6:35 з перетину вулиць Лермонтова і Набережної до лікарні було доставлено 45-річного жителя обласного центру з вогнепальними пораненнями».
Попередня правова кваліфікація події - 1 ч. ст. 15, ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (замах на вбивство).
Як зазначає Depo.ua, мова йде про Миколу Кулітку.
Він отримав 6 поранень, 2 з яких у голову.
Кулітка також займав і посаду начальника управління по боротьбі з економічною злочинністю ГУМВС у Запорізькій області і був звільнений в 2008 році, коли міністром внутрішніх справ був Юрій Луценко.
Як повідомили УНІАН співробітники ГУ Нацполіції у Запорізькій області, які працювали на місці замаху, «при огляді місця події виявлено гільзи від пістолета ПМ».
У ГУ Нацполіції у Запорізькій області також підтвердили інформацію про те, що потерпілий отримав 6 вогнепальних поранень, два з яких - у голову.
«Зараз він у вкрай важкому стані перебуває у реанімаційному відділенні місцевої міськлікарні, куди переведений після операції», - розповіли в поліції.
Версії події правоохоронці не озвучують.
Зазначимо також, що 12 липня 2013 року у селі Сторожниця (передмістя Ужгорода) Закарпатської області вночі у дворі приватного будинку згорів автомобіль марки Honda Pilot, який належав родині Кулітки.