Сильний дощ та вітер залишили без електрики 169 населених пунктів

В ніч з 14 на 15 липня внаслідок ускладнення погодних умов (сильний дощ та пориви вітру місцями до 20 м/с) і через спрацювання автоматики захисту ліній електропередач у 5-ти областях України сталося знеструмлення 169 населених пунктів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, зокрема знеструмлено у Рівненській області - 55 населених пунктів, у Волинській - 48 н.п., Івано-Франківській - 32 н.п., Закарпатській - 20 н.п. та Львівській - 14 населених пунктів.

До робіт з відновлення електропостачання населених пунктів залучено бригади обленерго.