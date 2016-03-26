У Нацполіції заявили, що розкрили всі обставини зникнення адвоката Грабовського

У Національній поліції заявляють про встановлення всіх обставин зникнення адвоката Юрія Грабовського, який у суді захищав затриманого силами АТО на Донбасі члена диверсійної групи, російського спецназівця Олександра Александрова.

Про це повідомили УНІАН у Департаменті комунікації Національної поліції України.

«Упродовж трьох діб було здійснено значний обсяг необхідних заходів, однак після цього, на вимогу Генеральної прокуратури, всі зібрані матеріали були передані Військовій прокуратурі для подальшого досудового розслідування», - повідомили у поліції.

Зокрема, уточнили у Департаменті, «після надходження 9 березня до Приморського відділу поліції м. Одеси заяви про зникнення Юрія Грабовського слідчими вже наступного дня було відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України».

У рамках цього кримінального провадження правоохоронці з'ясували осіб, яким могла бути відомою доля Грабовського. Крім того, працівниками поліції проведено ще ряд процесуальних дій, зокрема – для встановлення факту перетину зниклим адвокатом кордону України.

«10 березня, після надходження до Голосіївського управління поліції м. Києва заяви від голови районного суду про втрату зв'язку з адвокатом Грабовським, поліцією було відкрито ще одне кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України», - зазначили у поліції і додали: «Поліцейськими встановлено, що напередодні зникнення адвокат був у себе в офісі, а потім зник у невідомому напрямку. Водночас правоохоронцям стало відомо про несанкціоноване використання невідомими особистої сторінки Грабовського у соціальній мережі Facebook».

Під час досудового слідства правоохоронці провели обшуки за місцем проживання і роботи Грабовського, вилучили необхідні речі для проведення молекулярно-генетичних експертиз. Крім того, в якості свідків допитали осіб, з якими потерпілий працював, орендував офісне приміщення тощо.

Таким чином, поліцейські належно відреагували на повідомлення про зникнення Грабовського і впродовж трьох діб провели значний обсяг процесуальних дій.

14 березня, на вимогу Генеральної прокуратури, всі зібрані матеріали були передані до Військової прокуратури для подальшого досудового розслідування.

При цьому у поліції зауважили, що «у керівництва Національної поліції України викликають подив окремі заяви щодо некомпетентності працівників поліції, які здійснювали всі необхідні заходи для встановлення місцезнаходження Грабовського».

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Як повідомляв УНІАН, 10 березня стало відомо про зникнення адвоката Грабовського, який мешкав у готелі в Одесі. Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Грабовський був захисником російського «ГРУшника» Александрова, затриманого на Донбасі у травні 2015 року.

Раніше в Одесі було затримано одного з підозрюваних у викраденні Грабовського.

25 березня головний війсковий прокурор Анатолій Матіос повідомив, що тіло адвоката було знайдено за 27 км від міста Жашків Черкаської області. Також Матіос заявив, що правоохоронці затримали другого підозрюваного у вбивстві адвоката Грабовського, який і вказав на місце та обставини злочину.

Крім того, за словами Матіоса, «адвокат Грабовський був вбитий насильницьким шляхом з дострілюванням з вогнепальної зброї». На місці вбивства були знищені речові докази злочину.