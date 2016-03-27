На Полтавщині мікроавтобус зіткнувся з вантажівкою: загинули 8 осіб, водії не вижили

За уточненими даними, в результаті зіткнення мікроавтобуса з вантажівкою в Полтавській області загинули 8 і п'ять осіб травмовано.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Полтавській області.

Згідно з даними відомства, внаслідок аварії на місці загинуло 5 осіб (водій вантажного автомобіля, а також водій і 3 пасажири мікроавтобусу).

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8 осіб було госпіталізовано до Лубенської райлікарню, з них 2 дитини (орієнтовно 14 та 3 років). При звірці із лікарняним закладом о 19.00 стало відомо, що від отриманих травм померло ще троє осіб.

Як повідомляв УНІАН, раніше у поліції поінформували, що на Полтавщині в результаті ДТП 6 осіб загинуло і ще шестеро травмовано.