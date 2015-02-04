МЗС України підтверджує загибель у ДТП в Росії 11 українців, 5 - госпіталізовані

За інформацією Посольства України в РФ, сьогодні близько 6.00 години за київським часом на трасі "Бєлгород - Павловськ" біля м. Олексіївка Білгородської області сталося зіткнення вантажівки КамАЗ із пасажирським мікроавтобусом Мерседес-Бенц української реєстрації.

За попередніми даними, внаслідок аварії загинули 11 осіб. Ще 5 осіб госпіталізовані в Олексіївську центральну районну лікарню, повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ України.

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Кількість та особи загиблих і постраждалих внаслідок ДТП громадян України встановлюються.

Справа перебуває на особливому контролі Посольства України в РФ і Департаменту консульської служби МЗС України.

Як повідомляв УНІАН, ДТП сталася у Бєлгородській області Росії. За даними прес-служби управління МВС РФ у регіоні, «сьогодні вранці, близько 7 годин, між селами Совєтскоє та Осадчее Олексіївського району сталося лобове зіткнення мікроавтобуса «Мерседес-Бенц» і «Камазу». У мікроавтобусі перебувало 14 людей, 11 з них загинули, громадянство потерпілих встановлюється, але ймовірно - це громадяни України».

За попередніми даними, мікроавтобус із пасажирами рухався з боку Бєлгорода в бік Росоші. На ділянці автодороги Бєлгород-Павловськ водій автобуса здійснив виїзд на смугу зустрічного руху, де сталося зіткнення з одним з трьох великовантажних автомобілів, які рухалися у зустрічному напрямку.

Обставини аварії з'ясовуються.