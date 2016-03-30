Центр протидії корупції заявив про тиск ГПУ: звинувачує в розкраданні коштів на реформу

Як передає кореспондент УНІІАН, про це повідомив голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін на брифінгу.

За його словами, Генпрокуратура звинувачує Центр протидії корупції у розкраданні коштів на її реформування.

“Грубо кажучи, що ми вкрали гроші платників податків, які мали піти на реформу ГПУ. Центр протидії корупції не взяв жодної копійки ні в американського посольства, ні в іншого донору на реформу Генпрокуратури”, - сказав Шабунін.

Читайте такожУ ГПУ закликали журналістів і депутатів не втягувати прокуратуру в політику

“Юридично немає жодних підстав підв'язувати нас до цієї справи... Ключова ціль Генпрокуратури - політичний тиск на нашу організацію», - сказав Шабунін, підкресливши, що «це банальна помста», оскільки «ми послідовно критикуємо генпрокуратура та його перших двох заступників».

Ще одна причина, за словами Шабуніна, найважливіша, - в тому, що чотири тижні тому організація оприлюднила план Банкової із заміни Віктора Шокіна на Юрія Севрука або Юрія Столярчука.

Читайте такожШокін заборонив ГПУ передавати справи до антикорупційних відомств - активіст (документ)

Крім того, юрист Центру протидії корупції Олена Щербан сказала, що сам факт відкриття кримінального провадження у зв'язку із розкраданням коштів уряду США є незаконним, тому що в Печерському суді у фабулі справи немає опису, в чому полягало розкрадання, тому об'єктивної сторони злочину не існує.

За її словами, посольство США уже повідомило, що жодних проблем з їхніми коштами немає, і вони не зверталися до Генпрокуратури.

На думку юристів Центру протидії корупції, кримінальне провадження порушене ГПУ незаконно, а тому активісти вимагатимуть притягнення до відповідальності слідчих та прокурорів, які перевищили свої службові повноваження.

Читайте такожГорбатюк висловив готовність стати генеральним прокурором

«Ми вважаємо, що це спроба здійснення тиску на нашу організацію. За останній рік ми направили до ГПУ близько 30 заяв, багато з них стосувалися працівників ГПУ... Тому ми розробили певну стратегію юридичного захисту... Ми підготували заяву про злочин відносно працівників ГПУ, які здійснюють це кримінальне провадження”, - заявила Щербан.

Вона підкреслила, що організація вимагатиме від ГПУ закриття даного провадження у зв'язку з відсутністю події злочину, а якщо вона відмовиться, то Центр звернеться до суду з усіма відповідними документами.

Як повідомлялося, Печерський суд Києва надав слідчим ГПУ доступ із правом вилучення речей і документів «Центру протидії корупції», а також документів, які становлять банківську таємницю. Відповідні ухвали видані судом 22 березня.

В рамках досудового розслідування слідчі ГПУ шукають гроші уряду США, які виділялися на реформу кримінальної юстиції і, на думку ГПУ, мали б надходити безпосередньо на рахунки правоохоронного органу.